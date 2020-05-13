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Пандемия коронавируса нового типа

Бразилию ожидает рекордное падение ВВП в 2020 году

По оценкам аналитиков Минэкономики страны, вызванный коронавирусом кризис стал "одним из наиболее масштабных общественных вызовов в новейшей истории и беспрецедентным ударом по экономике"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 мая. /ТАСС/. Падение ВВП Бразилии в этом году составит рекордные 4,7%. С таким прогнозом выступило в среду министерство экономики страны.

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"Необходимо подчеркнуть, что данный прогноз основан на понимании того, что меры социального дистанцирования будут действовать до конца мая", - говорится в опубликованном на сайте ведомства бюллетене. Как указывают в министерстве, в случае продления этих мер прямые и косвенные потери экономики "окажутся более выраженными".

По оценкам аналитиков Минэкономики, вызванный коронавирусом кризис стал "одним из наиболее масштабных общественных вызовов в новейшей истории и беспрецедентным ударом по экономике Бразилии". Как пояснили в ведомстве, страна впервые столкнулась с одновременным "падением спроса, предложения, ликвидности, ростом госдолга, безработицы, сопровождающимися негативным влиянием внешних факторов".

Согласно их подсчетам, каждая неделя простоя обходится экономике страны немедленной потерей в размере 20 млрд реалов (около $3,4 млрд). Одновременно с этим происходят снижение совокупного показателя ВВП в долгосрочной перспективе, а также закрытие предприятий, стремительный рост безработицы и обнищание населения, говорится в документе.

В апреле газета Folha de S.Paulo со ссылкой на заявления министра экономики Бразилии Паулу Гедеса писала о том, что власти допускают падение ВВП страны по итогам года на уровне 4%. В предыдущем официальном прогнозе министерства, опубликованном 21 марта, говорилось о нулевом росте данного показателя в 2020 году.

Бразилия занимает первое место среди латиноамериканских стран по числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей. К настоящему моменту в крупнейшем государстве региона насчитывается 177 589 заразившихся и 12 400 летальных исходов. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.

 

Теги
БразилияПандемия коронавируса нового типа
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