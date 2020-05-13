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Минпромторг не планирует переносить сроки маркировки товаров легкой промышленности

Продажа немаркированных товаров легкой промышленности будет запрещена с 1 января 2021 года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Перенос сроков обязательной маркировки товаров легкой промышленности в РФ не планируется. Соответствующее письмо департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга, адресованное Русской ассоциации участников фешн-индустрии, есть в распоряжении ТАСС.

"Перенос сроков вступления в силу требований об обязательной маркировке товаров средствами идентификации на территории Российской Федерации признан нецелесообразным", - говорится в документе.

По мнению авторов письма, перенос сроков введения маркировки товаров средствами идентификации несет риски обнуления уже проведенной работы по формированию механизма обеспечения прозрачности и легальности рынков и защиты потребителей от незаконной продукции. "Более того, необходимо отметить, что перенос сроков вступления в силу требований об обязательной маркировке влечет девальвацию инвестиций добросовестных участников оборота в своевременную подготовку к введению таких требований и настройку собственных учетных систем, а также адаптацию технических и бизнес-процессов. В данной связи предложение о переносе сроков вступления в силу требований об обязательной маркировке товаров легкой промышленности не является актуальным", - отмечается в письме.

Продажа немаркированных товаров легкой промышленности, согласно постановлению правительства, будет запрещена с 1 января 2021 года. При этом до 1 февраля 2021 года все компании, включая производителей, импортеров и ретейлеров, обязаны промаркировать товарные остатки, не проданные до 1 января 2021 года.

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