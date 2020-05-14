В Сан-Франциско 18 мая возобновится розничная торговля

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Власти города Сан-Франциско (штат Калифорния) разрешили большинству предприятий розничной торговли с 18 мая возобновить работу, приостановленную из-за пандемии. Об этом объявила в среду в своем Twitter мэр мегаполиса Лондон Брид.

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"Мы ожидаем, что начиная со следующего понедельника большинству предприятий розничной торговли Сан-Франциско будет позволено открыться и работать навынос", - написала градоначальник. Она уточнила, что покупателям пока не разрешается входить в помещения магазинов и следует забирать заказ на входе.

Брид также проинформировала, что в Сан-Франциско 18 мая разрешено возобновить работу обрабатывающих предприятий и складских помещений. Их сотрудникам предписано соблюдать безопасную дистанцию и не собираться большими группами внутри одного помещения.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом во вторник огласил порядок возобновления работы офисов, торговых центров и музеев под открытым небом. ТЦ в штате должны работать только навынос, т. е. покупатели могут делать заказы онлайн или по телефону и в назначенное время забирать товары у дверей магазина. Разрешается открывать офисы, которые не могут работать дистанционно.

Президент Дональд Трамп 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны". В Калифорнии с 8 мая открылись некоторые предприятия розничной торговли, производства и логистики, включая магазины одежды, книг, цветов и спортивного инвентаря. Учебные заведения, кинозалы и театры по-прежнему закрыты.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,38 млн случаев заражения коронавирусом, число жертв превышает 83 тыс. Поправились 230 287 человек.