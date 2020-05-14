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Reuters: ФБР изучает причастность компаний Европы и Мексики к экспорту нефти из Венесуэлы

Федеральное бюро расследований США готово свернуть разбирательство, если компании прекратят торговые отношения с республикой

ТАСС, 14 мая. Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит разбирательство по поводу предполагаемого участия нескольких нефтяных компаний Мексики, Швейцарии и Мальты в торговле венесуэльскими углеводородами. Сведения собираются в рамках расследования нарушений режима американских санкций в отношении нефтяного сектора Боливарианской Республики, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, речь идет о мексиканских Libre Abordo, Schlager Business и Grupo Jomadi Logistics & Cargo, швейцарской Swissoil Trading SA и зарегистрированной на Мальте Elemento Ltd. Источники агентства утверждают, что в ФБР готовы свернуть разбирательство, если эти компании прекратят торговые отношения с Венесуэлой.

Согласно данным агентства Bloomberg от 1 мая, основанным на выкладках о загрузке танкеров, мексиканская компания Schlager Business является крупнейшим экспортером венесуэльской нефти. Также отмечается, что экспорт сырья из Боливарианской Республики растет второй месяц подряд.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Соединенные Штаты ввели санкции против государственной нефтяной компании PDVSA 28 января 2019 года.

Теги
СШАВенесуэла
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