{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": МЭР готовит законопроект о виде на жительство за покупку недвижимости

В ведомстве сообщили, что пока неизвестно, какими будут критерии собственности, их установит правительство
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ готовит законопроект, в соответствии с которым иностранные предприниматели с июля 2021 года смогут получать вид на жительство в России после покупки недвижимости. Об этом в четверг сообщают "Известия".

На эту тему

"Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики. В связи с этим Минэкономразвития России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы получения иностранными гражданами вида на жительство в РФ по экономическим основаниям", - сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что наличие статуса постоянного проживания в РФ даст иностранным гражданам возможность быть максимально вовлеченными и интегрированными в общественную и экономическую жизнь страны.

Какими будут критерии собственности, пока неизвестно, их установит правительство, сообщили в Минэкономразвития газете и отметили, что условия прорабатываются заинтересованными участниками. Также в ведомстве добавили, что после принятия закона не ожидают резкого всплеска востребованности российского гражданства со стороны иностранцев.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
СМИ: убытки тайваньской авиакомпании EVA Airways в I квартале превысили $40 млн
По данным газеты Taipei Times, это первые квартальные потери второго по величине на острове авиаперевозчика с 2017 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС