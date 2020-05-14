"Известия": МЭР готовит законопроект о виде на жительство за покупку недвижимости

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ готовит законопроект, в соответствии с которым иностранные предприниматели с июля 2021 года смогут получать вид на жительство в России после покупки недвижимости. Об этом в четверг сообщают " Известия ".

"Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики. В связи с этим Минэкономразвития России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы получения иностранными гражданами вида на жительство в РФ по экономическим основаниям", - сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что наличие статуса постоянного проживания в РФ даст иностранным гражданам возможность быть максимально вовлеченными и интегрированными в общественную и экономическую жизнь страны.

Какими будут критерии собственности, пока неизвестно, их установит правительство, сообщили в Минэкономразвития газете и отметили, что условия прорабатываются заинтересованными участниками. Также в ведомстве добавили, что после принятия закона не ожидают резкого всплеска востребованности российского гражданства со стороны иностранцев.