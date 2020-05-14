Сбербанк снизил ставку на дальневосточную ипотеку до 1,7%

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Льготная ипотека, доступная для жителей дальневосточных регионов, снижена до 1,7% в Сбербанке. Об этом сообщил пресс-центр Дальневосточного банка ПАО Сбербанк в четверг.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

"Сбербанк запустил акцию по снижению ставки на ипотечные кредиты на 0,3 п. п. при использовании сервиса "Электронная регистрация". Таким образом, теперь в банке можно получить дальневосточную ипотеку по сниженной ставке 1,7%. Акция продлится до 30 июня 2020 года", - говорится в распространенном релизе.

Отмечается, что с помощью сервиса "Электронная регистрация" заемщики могут отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка. Как уточнили ТАСС в пресс-службе банка, жители дальневосточных регионов подали свыше 15,7 тыс. заявок на "Дальневосточную ипотеку", из них одобрено более 10,2 тыс., остальные еще подыскивают себе жилье.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике на конец апреля, 13 банков - участников программы "Дальневосточная ипотека" заключили с кредиторами в ДФО свыше 7 тыс. договоров на общую сумму 24,8 млрд рублей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что некоторые банки планируют снизить ставки по этой программе ипотечного кредитования для поддержки граждан в период распространения коронавирусной инфекции.

Воспользоваться программой "Дальневосточная ипотека" могут семьи, где возраст обоих супругов не превышает 35 лет, либо граждане того же возраста с ребенком до 18 лет, не состоящие в браке. Льготную ипотеку выдают при покупке жилья в новостройке, на вторичном рынке в сельских поселениях, на строительство своего дома и на участок под такое строительство. Также ипотека доступна владельцам "дальневосточного гектара" без ограничений по возрасту для строительства на нем дома.