В ГД считают, что закон об оплате картой "Мир" покупок в небольших магазинах примут летом

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев рассчитывает, что законопроект, обязывающий небольшие торговые точки принимать к оплате карты "Мир", будет принят в текущую сессию и вступит в силу с сентября. Об этом в четверг пишет газета " Известия ".

Речь идет о поправках в закон "О защите прав потребителей", согласно которым торговые предприятия с годовым оборотом до 30 млн рублей должны обслуживать карты "Мир" с 1 сентября 2020 года, а компании с оборотом до 20 млн рублей - с 1 января 2021 года. По мнению Арефьева, этот законопроект должен быть приоритетным, поскольку карты с национальной платежной системой требуется популяризовать и обеспечить устойчивость в их использовании, чтобы расплатиться можно было повсеместно.

Действующим законом "О защите прав потребителей" предусмотрено, что возможность приема карты "Мир" должны иметь продавцы, выручка которых от реализации товара превышает 40 млн рублей.

Парламентарий сообщил изданию, что в плане работы Госдумы на ближайшую неделю законопроекта об инфраструктуре для приема карт "Мир" нет, однако депутат считает, что документ будет принят до конца июля, если не возникнет "особых преткновений".

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, введенные США в отношении России весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (работа этих платежных систем на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в 2014 году было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК), перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

В середине февраля 2020 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что доля карт "Мир" в общем количестве операций на российском рынке достигла 20%.

18 февраля 2020 года Госдума приняла в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект, согласно которому крупные торговые сайты-агрегаторы будут обязаны принимать к оплате карты "Мир".