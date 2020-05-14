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"Роснефть" и "Яндекс" запускают проект по дистанционной оплате топлива на АЗС

Количество заправок, на которых можно будет воспользоваться сервисом, к осени превысит 1100

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Компания "Роснефть" и "Яндекс" запускают совместный проект по дистанционной оплате топлива на АЗС через мобильный сервис "Яндекс.Заправки". Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

АЗС "Роснефти" будут подключены к сервису поэтапно: первыми в течение мая к проекту присоединятся 327 АЗС под брендами "Роснефть" и BP в Москве и Московской области, 126 АЗС "ПТК" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 66 АЗС "Башнефть" в Уфе. На втором этапе планируется расширить географию и подключить АЗС розничной сети "Роснефть" к сервису "Яндекс.Заправки" и в других крупных российских городах, отмечается в сообщении.

Таким образом, количество АЗС, на которых можно будет воспользоваться сервисом, к осени превысит 1100. В перспективе будут подключены все заправочные станции под управлением "Роснефти" - более 3000 АЗС.

В сообщении отмечается, что сервис "Яндекс.Заправки" интегрирован в "Яндекс.Навигатор" и информирует пользователя о наличии необходимого вида топлива на каждой АЗС и оптимальном маршруте, а на самой заправке позволяет выбрать номер колонки, вид топлива и его объем, а также расплатиться за заправку. Как пояснили в "Роснефти", - время заправки через мобильное приложение составит не более 2 минут, в перспективе это положительно скажется на пропускной способности АЗС.

В перспективе в рамках сотрудничества с "Яндекс" для клиентов розничной сети "Роснефти" планируется расширение количества дистанционных сервисов и услуг.

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