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Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде мая выросла до 5,51%

В третьей декаде апреля она находилась на уровне 5,36%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2020 года выросла до 5,51%, говорится в материалах Банка России.

В третьей декаде апреля ставка находилась на уровне 5,36%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, "ФК Открытие", Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

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Россия
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