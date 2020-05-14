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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Японии из-за коронавируса собираются принять второй дополнительный бюджет

О размере этого бюджета пока информации нет

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Правительство Японии до середины следующего месяца намерено принять второй дополнительный бюджет для финансирования мер, направленных на поддержку местного населения и бизнеса, пострадавших от распространения коронавируса. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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По его информации, о необходимости принять еще один дополнительный бюджет в четверг на заседании правящей Либерально-демократической партии Японии заявил премьер-министр Синдзо Абэ. О размере этого бюджета на данный момент информации нет.

В прошлом месяце власти Японии приняли дополнительный бюджет на текущий финансовый год (начался 1 апреля 2020 года) в размере 25,6 трлн иен ($237 млрд) с целью поддержки экономики страны в условиях пандемии. Дополнительные средства были направлены, в частности, на выплаты всем жителям Японии денежного пособия в размере 100 тыс. иен ($930) в рамках финансовой поддержки со стороны государства. Бюджет Японии на текущий финансовый год составляет 102,66 трлн иен ($947 млрд). Основную долю расходной части составляют траты на социальное обеспечение.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом на территории Японии, в том числе среди пассажиров и экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который в феврале и марте стоял на карантине в порту Иокогама, превышает 16,7 тыс. Умерли из-за коронавируса более 700 человек. Свыше 9 тыс. выздоровели, еще порядка 250 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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