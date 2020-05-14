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Единороссы внесли в Госдуму законопроект о сохранности прожиточного минимума для должников

Человек не должен лишаться средств к существованию, заявил лидер фракции Сергей Неверов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме во главе с лидером фракции Сергеем Неверовым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, обязывающий кредиторов сохранять должникам прожиточный минимум, сообщает пресс-служба фракции в четверг.

"Люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию, поэтому мы с коллегами предлагаем установить ограничение, согласно которому при взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остается неприкосновенным", - приводит слова Неверова пресс-служба фракции.

В частности, изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, закон "Об исполнительном производстве" и закон "О страховых пенсиях". Авторы законопроекта предлагают установить порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. В частности, предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которое подлежит взысканию.

"Необходим баланс между соблюдением интересов кредитных организаций и прав граждан, поскольку очень часто бывает так, что как раз наименее финансово грамотным, в первую очередь пенсионерам выдают займы под высокие проценты", - пояснил Неверов.

Один из соавторов законопроекта, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский в свою очередь отметил, что в ходе работы нередко сталкивался со случаями обращения взысканий на страховые пенсии по старости. "Поэтому должно действовать основное и непреложное правило, которое гарантирует любому гражданину, независимо от каких-либо внешних обстоятельств, право на прожиточный минимум, который должен обязательно оставаться у человека даже при наличии множества долгов", - подчеркнул Дивинский.

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