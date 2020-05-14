"Опора России" предлагает пересмотреть закон о банкротстве в условиях пандемии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Закон о банкротстве стоит пересмотреть в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение выразил ТАСС в четверг президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Он отметил, что в кризисных ситуациях зачастую растет количество банкротств и возникает кризис неплатежей, когда у предприятий могут накапливаться долги.

"Одно из наших предложений в антикризисном плане - переписать полностью закон о банкротстве, чтобы он был направлен прежде всего на финансовое оздоровление [предприятия], а не удовлетворение требований кредиторов. Чтобы предприятие заработало снова и постепенно рассчиталось с сотрудниками, кредиторами, налогами", - сказал он.

Кроме того, Калинин высказался о необходимости пересмотра положений о субсидиарной ответственности, в частности, оснований для ее наступления, а также поддержке спроса со стороны государства и населения, снижения долговой нагрузки на бизнес и реструктуризации кредитной нагрузки предприятий.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с властями регионов и представителями бизнеса начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. Как подчеркнул глава государства, речь идет о программе, которая призвана не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения российской экономики с учетом новой реальности.