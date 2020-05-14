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Первые 44 тыс. предпринимателей получили субсидии в размере одного МРОТ на сотрудника

ФНС получила 351 тыс. заявлений на выплату субсидии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили субсидии на выплату зарплат в размере одного МРОТ на сотрудника. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров на брифинге в правительстве РФ.

"Вчера первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей уже выплаты на счета получили. Мы это видим по нашим учетным системам", - отметил Егоров.

По его словам, ФНС получила 351 тыс. заявлений на выплату субсидии в размере одного МРОТ на каждого сотрудника, из них критериям соответствуют 257 тысяч заявлений.

"То, что мы видим на сегодняшний день, - это грузоперевозки, торговля, туристическая отрасль, косметология, парикмахерские - если от большего к меньшему, то это основная когорта компаний, которые к нам сегодня заявились", - добавил Егоров.

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