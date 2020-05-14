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Лукашенко считает несправедливым, что цена газа из РФ для Минска выше, чем для Германии

Президент Белоруссии отметил, что для Германии он поставляется по цене $70 за тыс. куб м., а для Минска - по $127
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по-прежнему настаивает на снижении цены на поставляемый в республику российский газ, отмечая, что для Германии он поставляется по $70 за тыс. куб м., а для Минска - по $127. Об этом глава государства заявил в четверг, принимая с докладом премьер-министра республики Сергея Румаса.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время [по цене] до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?" - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Я этот вопрос заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция, хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси", - добавил президент.

13 апреля Лукашенко заявлял, что Россия могла бы снизить цену на поставляемый в республику газ и тем самым помочь ей в сложной ситуации с пандемией коронавируса. 9 апреля министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что Белоруссия инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для республики на фоне снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. 5 апреля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что цена на газ на внешних рынках устанавливается исходя из стоимости нефти, но если соглашение подписано, оно должно исполняться.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияГерманияРоссия
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