МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's не будет массово понижать рейтинги российских банков, сообщила вице-президент, старший кредитный эксперт агентства Ольга Ульянова в ходе онлайн-конференции "Банки в новой реальности: вызовы и взгляд в будущее".

"Мы попытаемся массовых [негативных рейтинговых] действий избежать", - сказала она.

По словам Ульяновой, агентство изменило прогнозы со "стабильного" на "негативный" только по небольшому числу банков из около 50, рейтингуемых агентством. "Это те банки, чьи бизнес-модели не позволяют генерировать достаточно ресурсов, резервов дохода для того, чтобы абсорбировать существенно возрастающие кредитные риски. Для нас главным критерием является способность, проходя через трудный цикл, сохранить свой капитал", - пояснила вице-президент Moody's.

При этом даже условиях текущих экономических шоков банковская система в целом не будет убыточной, так как банки смогут "растянуть" свои резервы, чтобы абсорбировать убытки за два года, отметила Ульянова. А с учетом настоятельной рекомендации ЦБ пересмотреть дивидендную политику, капитал банковской системы в целом будет сохранен, подчеркнула она.