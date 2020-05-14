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Доходность пенсионных накоплений "молчунов" в I квартале превысила инфляцию

Она достигла 4,61%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Доходность по расширенному портфелю от размещения государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ пенсионных накоплений по итогам первого квартала 2020 года составила 4,61%, что выше инфляции в годовом выражении. Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации "ВЭБ.РФ".

"По итогам I квартала 2020 года доходность размещения Государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ пенсионных накоплений составила 4,61% по расширенному портфелю и 6,98% по портфелю госбумаг. Показатели доходности по портфелям ГУК выше инфляции в годовом выражении, которая, по данным Росстата, по итогам марта 2020 года составила 2,5%", - сообщается в пресс-релизе.

Как отметил зампредседателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации, первый квартал этого года оказался непростым для всех участников рынка. "Несмотря на негативную рыночную конъюнктуру на фоне сокращения мирового спроса на нефть и COVID-19, ключевая задача ГУК ВЭБ.РФ - обеспечение безусловной сохранности накоплений - по итогам квартала выполнена. "Молчуны" - в плюсе, их накопления растут", - добавил он.

ВЭБ.РФ как ГУК работает с пенсионными накоплениями более 39 млн человек - клиентов Пенсионного фонда России. По итогам первого квартала 2020 года доходы от размещения ВЭБ.РФ пенсионных накоплений составили 20,8 млрд рублей по расширенному портфелю и 559,5 млн рублей по портфелю госбумаг.

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