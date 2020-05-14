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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп уверен, что США смогут после пандемии восстановить мощную экономику

По мнению главы Белого дома, экономика США может стать "более великой, чем прежде"

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. США после пандемии смогут сделать свою экономику еще более мощной, чем прежде. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

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"Мы хорошо справляемся, мы преодолеваем трудный период, и мы сделаем нашу экономику более великой, чем прежде", - заверил он.

"Я называю это переходом к величию, - продолжал он. - Третий квартал нынешнего года будет переходным. В четвертом квартале дела у нас будут обстоять хорошо, и я думаю, что в будущем году, учитывая все те меры по стимулированию экономики, которые мы приняли, у нас будет один из наилучших экономических периодов".

Президент также заявил, что в период восстановления экономики США нужен сильный доллар. "Это подходящее время для того, чтобы доллар был сильным, - отметил он. - Все хотят вести дела в долларах, потому что мы сохранили его сильным. Я сохранил его сильным".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,39 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 84 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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