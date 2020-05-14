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Банки выдали беспроцентные кредиты бизнесу на зарплаты на сумму 27 млрд рублей

Это на 6 млрд рублей больше, чем неделю назад

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Банки, по данным на 12 мая 2020 года, выдали бизнесу беспроцентных кредитов на поддержку занятости на сумму 27 млрд рублей, это на 6 млрд больше, чем неделю назад. Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономразвития.

"По данным мониторинга по 31 банку, подписавшему соглашение с Минэкономразвития, на 12 мая выдано 27 млрд рублей по 10 809 договорам на беспроцентные кредиты на поддержку занятости", -говорится в сообщении.

Неделю назад, по состоянию на 6 мая, банками было выдано 21 млрд рублей по 8 тыс. договоров. Сумма выданных кредитов увеличилась по сравнению с данными предыдущего мониторинга на 6 млрд рублей, отмечают в министерстве.

"К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается - в Минэкономразвития поступило уже 52 заявки (на общую сумму выдачи кредитов 32 млрд рублей)", - указывают в Минэкономразвития.

Кроме того, за две недели число банков, подписавших соглашения с Минэкономразвития, выросло с 31 до 40.

Программа субсидированных кредитов под 0% на шесть месяцев была запущена для малых и микропредприятий из пострадавших отраслей, позже была расширена на средние и крупные предприятия.

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