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Во ВШЭ спрогнозировали падение доходов бюджета России в 2020 году на 4,5-5,7 трлн руб.

Согласно пессимистическому прогнозу, ВВП России упадет на 6,1%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Доходы федерального бюджета РФ в 2020 году могут сократиться на 4,5 трлн рублей в базовом и на 5,7 трлн рублей в пессимистическом сценарии, говорится в "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном Институтом "Центр развития" НИУ ВШЭ.

Общий объем доходов бюджета РФ оценивается в 15,9% ВВП в базовом и 15,4% ВВП в пессимистическом сценарии, или 16 трлн и 14,9 трлн рублей соответственно. Закон о бюджете предусматривает доходы на уровне 20,6 трлн рублей.

"Несмотря на напряженную ситуацию с доходами Минфин пока рассчитывает компенсировать выпадающие доходы и профинансировать дополнительные расходы бюджета, не пересматривая бюджетное правило, за счет увеличения заимствований, а также использовать бюджетные кредиты (и в меньшей степени - трансферты) для финансирования региональных дефицитов", - отмечают авторы обзора.

По их мнению, бюджетное правило РФ должно быть приостановлено либо пересмотрено с возможностью более широкого использования ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование как выпадающих ненефтегазовых доходов, так и дополнительных расходов на поддержку экономики и населения.

Согласно базовому прогнозу, ВВП России в 2020 году при среднегодовой стоимости нефти Urals на уровне $35 за баррель снизится на 4%; пессимистический прогноз предусматривает, что российская экономика упадет на 6,1% при цене Urals $27 за баррель.

Курс доллара в базовом сценарии составит 71,9 рубля, в пессимистическом - 75,7 рубля.

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