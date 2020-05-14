Ключевые индексы в США снизились на фоне публикации данных по безработице

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились при открытии торгов в четверг на фоне публикации данных о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

По данным, размещенным на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты торгов снизился на 320,58 пункта (1,38%) и установился на отметке 22 927,39 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 34,05 пункта (1,21%) и оказался на отметке 2 785,95 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 99,3 пункта (1,12%), до отметки 8 763,87 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI в начале биржевого дня находилась на уровне $26,05 за баррель.

Ранее в четверг Министерство труда США сообщило, что за последние восемь недель, или с момента введения ограничительных мер в связи с новым коронавирусом - с 15 марта по 9 мая, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США составило около 36,5 млн. С 3 по 9 мая 2,98 млн американцев обратились за выплатой такого пособия. Эксперты ранее ожидали, что данный показатель составит 2,5 млн человек.