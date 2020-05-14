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Пандемия коронавируса нового типа

Росавиация разработала методику по снятию санитарных ограничений во время полетов

Для пассажиров на первом этапе предусмотрено ношение защитных масок и перчаток на протяжении всего полета, также запрещается ношение верхней одежды
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Росавиация разработала методику по поэтапному снятию санитарных ограничений и выходу из режима противоэпидемиологических ограничений до и во время полета для пассажиров, экипажей, авиакомпаний и аэропортов. Это следует из копии рекомендаций, которая есть в распоряжении ТАСС.

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Официальный представитель Росавиации сообщил, что такой документ действительно разрабатывается, но проект на данный момент находится в стадии доработки.

Как будут снимать ограничения

Всего методика подразумевает три этапа снятия санитарных ограничений. Для пассажиров на первом этапе предусмотрено ношение защитных масок и перчаток на протяжении всего полета, запрещается ношение верхней одежды. "Верхнюю одежду надлежит упаковать в пластиковый пакет, затем, по проходу к месту, поместить на полку для ручной клади и не доставать все время нахождения на борту", - отмечается в рекомендациях. Более того, посадка в самолет должна осуществляться "с соблюдением мер социального дистанцирования" и сопровождаться бесконтактной термометрией.

"Посадка пассажиров на борту производится с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по 3 в ряд - не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по 2 в ряд - в шахматном порядке, - говорится в рекомендациях. - Вводится ограничение на вызов члена кабинного экипажа, бортпроводник может быть вызван только при возникновении неразрешимых ситуаций, в том числе влияющих на безопасность полета, состояние здоровья и в случае угрозы жизни пассажиров; ограничивается перемещение пассажиров по салону, за исключением посещения санитарно-гигиенического блока. Режим "пристегните ремни" сохраняется во время всего полета". Более того, действуют ограничения на питание: оно производится индивидуальными порциями в герметичной упаковке.

При этом члены экипажа должны будут проходить предполетные процедуры (брифинг, осмотр и загрузка самолетов и другие) в масках и перчатках и с соблюдением дистанции. Члены экипажа с температурой тела 37 градусов и более отстраняются от полетов. Ношение защитных масок и перчаток для всех членов экипажа обязательно. Ослабление масочного режима в кабине пилотов может быть произведено только по решению командира воздушного судна. В командировке за рубежом экипажам предписано "по возможности исключить передвижение общественным транспортом, используя индивидуальные перевозки с обязательным применением средств индивидуальной защиты". Также нельзя будет экипажам и покидать гостиницы, в том числе для посещение магазинов.

На втором этапе для пассажиров снимается ограничение на вызов бортпроводников, режим "пристегните ремни" используется в стандартном режиме. Что касается экипажей, то для них на втором этапе существенных послаблений не предусматривается. На третьем - отменяются все ограничения. При этом в случае выявления на борту пассажира с повышенной температурой, остальные пассажиры должны будут надеть маски и перчатки.

Аэропорты и авиакомпании

Для аэропортов и авиакомпаний также предусмотрено три режима работы в зависимости от эпидемиологической ситуации. Аэропорты разделяются, согласно рекомендациям, по уровню инфекционного риска: высокий и низкий. Аэропорты смогут самостоятельно устанавливать уровень риска. При этом Росавиация предлагает устанавливать высокий уровень, если в аэропорт выполняются рейсы из стран и регионов, где более 5 тысяч подтвержденных случаев заболевания. Если аэропорту присваивается статус низкого инфекционного риска, то он может принять меры по поэтапному снятию ограничений.

Сейчас в аэропортах действуют 20 мер по борьбе с распространением вируса, в том числе соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, бесконтактная термометрия как для сотрудников, так и для пассажиров и другие. На втором этапе предполагается снятие требования к сотрудникам аэропорта по ношению масок и перчаток не только на работе, но и по пути на нее. Также на втором этапе отменяется усиленный контроль за кондиционированием воздуха в терминалах. На третьем этапе отменяются все нормы, кроме информирования о профилактике заражения коронавирусной инфекцией.

Для авиакомпаний разработаны 11 предписаний. Среди них в основном ношение средств индивидуальной защиты экипажами самолетов, а также использование только одноразовой посуды на борту, дезинфекция самолета до и после каждого рейса (отменяется на втором этапе), соблюдение социальной дистанции.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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