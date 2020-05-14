Источник: Swiss получила разрешение на полеты в Россию еще до введения ограничений

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Swiss получила разрешение на выполнение полетов в Россию в летнем сезоне 2020 года, который начался в конце марта, еще до введения ограничений РФ на выполнение международных рейсов. Об этом ТАСС сообщил источник в авиавластях.

По его словам, на данный момент вопрос об отмене ограничений на международные полеты как в Россию, так и из России, не стоит. Ранее в четверг авиакомпания Swiss (входит в группу Lufthansa) сообщила, что планирует с июня начать полеты в Москву и Санкт-Петербург из Цюриха.

"Авиакомпания Swiss подавала заявление на выполнение полетов в Россию в летнем сезоне этого года, который начался в конце марта. Уже после согласования заявки российскими авиавластями в силу вступили ограничения на выполнения международных полетов из Россию и в Россию. Они были введены специальными извещениями, NOTAM. Изначально NOTAM действовал до 31 апреля, сейчас он продлен до 31 мая, его действие может быть автоматически продлено еще на месяц, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Сейчас речи о снятии ограничений на выполнение международных полетов нет", - сказал собеседник ТАСС.

Международное авиасообщение между Россией и другими странами было приостановлено 27 марта по решению правительства РФ. На данный момент запрет на такие полеты ни правительство РФ, ни Росавиация не снимали. Разрешено выполнение только единичных вывозных рейсов.