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Источник: Swiss получила разрешение на полеты в Россию еще до введения ограничений

Собеседник агентства отметил, вопрос о снятии Россией ограничений на международные полеты сейчас не стоит

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Swiss получила разрешение на выполнение полетов в Россию в летнем сезоне 2020 года, который начался в конце марта, еще до введения ограничений РФ на выполнение международных рейсов. Об этом ТАСС сообщил источник в авиавластях. 

По его словам, на данный момент вопрос об отмене ограничений на международные полеты как в Россию, так и из России, не стоит. Ранее в четверг авиакомпания Swiss (входит в группу Lufthansa) сообщила, что планирует с июня начать полеты в Москву и Санкт-Петербург из Цюриха. 

"Авиакомпания Swiss подавала заявление на выполнение полетов в Россию в летнем сезоне этого года, который начался в конце марта. Уже после согласования заявки российскими авиавластями в силу вступили ограничения на выполнения международных полетов из Россию и в Россию. Они были введены специальными извещениями, NOTAM. Изначально NOTAM действовал до 31 апреля, сейчас он продлен до 31 мая, его действие может быть автоматически продлено еще на месяц, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Сейчас речи о снятии ограничений на выполнение международных полетов нет", - сказал собеседник ТАСС.

Международное авиасообщение между Россией и другими странами было приостановлено 27 марта по решению правительства РФ. На данный момент запрет на такие полеты ни правительство РФ, ни Росавиация не снимали. Разрешено выполнение только единичных вывозных рейсов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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