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Пандемия коронавируса нового типа

Бизнес-омбудсмен Москвы ожидает роста уголовного преследования бизнеса после пандемии

По мнению Татьяны Минеевой, у предприятий могут возникнуть проблемы с выплатой кредитов и с надзорными органами

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева ожидает, что в связи кризисной ситуацией, вызванной коронавирусом, число уголовных дел против бизнеса может возрасти.

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"Статистика уже сейчас показывает, что будет больше уголовных дел в связи с кризисом", - сказала она в ходе научно-практической конференции "Регуляторные и коррупционные риски в сфере государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательства: меры минимизации в условиях кризиса" в НИУ ВШЭ.

По ее словам, это может быть связано со сложностями предприятий в выплате кредитных платежей, а также в части соблюдения требований надзорных органов.

Согласно представленным бизнес-омбудсменом данным, в 2019 году из 446 письменных жалоб 138 (30,9%) были связаны со сферой уголовного судопроизводства. В пресс-службе аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве уточнили, что за март и апрель 2020 года 35,3% обращений были связаны с распространением коронавируса и введением ограничительных мер, а 14,6% - со сферой уголовного судопроизводства.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщал, что в прошлом году доля жалоб на незаконное уголовное преследование, направленных российскому бизнес-омбудсмену, выросла и составила 44% против 30,5% годом ранее. Он не исключил, что такой рост может быть связан с активной работой омбудсменов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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