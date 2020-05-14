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Парламент Греции ратифицировал соглашение о строительстве газопровода EastMed

Парламент ратифицировал соглашение большинством голосов

АФИНЫ, 14 мая. /ТАСС/. Парламент Греции подавляющим большинством голосов ратифицировал в четверг межгосударственное соглашение Греции, Израиля и Кипра по сооружению Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline), которое было подписано министрами трех стран 2 января в Афинах и предусматривает присоединение к проекту Италии.

Как сообщило Афинское Македонское агентство новостей (AMNA), за ратификацию соглашения проголосовали, помимо правящей партии "Новая демократия", главная оппозиционная Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА), "Движение перемен" (КИНАЛ) и правая партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение"). Против были Компартия Греции (КПГ) и МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса.

Выступавший от КПГ депутат Никос Каратанасопулос заявил, что его партия выступает против данного соглашения, которое "несет на себе печать США и НАТО и превращает Восточное Средиземноморье в базу для их деятельности, принося пользу только группам бизнесменов". Одновременно он обвинил правительство в том, что оно не проводит разграничение исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Греции, ставя под угрозу ее суверенные территориальные права. Представитель МЕРА25 Критон Арсенис призвал к отозвать данное соглашение, утверждая, что он является результатом "катастрофической экологической политики правительства".

Преимущества проекта для Греции

В свою очередь министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хатзидакис говорил о многочисленных преимуществах газопровода EastMed, который "позволит усилить позиции страны на международной арене, укрепить стратегическое сотрудничество с Кипром и Израилем, создать рабочие места и лучшие условия конкуренции на внутреннем газовом рынке". По словам министра, он рассчитывает, что Италия примет "положительное решение", присоединившись в итоге к проекту.

Как заявил Хатзидакис, это соглашение "увеличивает источники доставки энергоносителей и маршруты поставки газа в Грецию и Европу". По его словам, данное соглашение "не направлено против кого-либо, однако является косвенным ответом на провокационную деятельность Турции [в Средиземноморье]".

Министр отметил, что соглашение о строительстве газопровода EastMed "не носит декларативный характер". "Оно имеет финансовое содержание и сопровождается конкретными действиями", - сказал Хатзидакис, имея в виду идущий в Греции и на Кипре процесс выдачи лицензий и софинансирование технико-экономического обоснования проекта со стороны ЕС.

Глава Минэнерго указал также на "твердую поддержку проекта со стороны США", объявив о предстоящей в ближайшее время встрече на уровне министров группы 3 + 1 (Греция, Кипр, Израиль и США). Министр заявил также, что EastMed и другие проекты газовой инфраструктуры - TAP (Трансадриатический газопровод, ТАП), IGB (Межсистемный газопровод между Болгарией и Грецией - Interconnector Greece-Bulgaria), плавучий терминал регазификации СПГ в городе Александруполис и СПГ-терминал в местечке Ревитуса под Афинами - превращают Грецию в энергетический перекресток Европы.

Соглашение по EastMed

Межгосударственное соглашение Греции, Израиля и Кипра по сооружению Восточносредиземноморского газопровода было подписано 2 января в Афинах. Подписи под документом поставили министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и министр торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис. На церемонии присутствовали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис. Тогда говорилось, что процедура заключения соглашения будет завершена, когда его подпишет Италия, но эта дата до сих пор не определена.

2 января греческая газовая компания DEPA подписала c работающей в Израиле международной компанией Energean Oil & Gas предварительное соглашение о намерении приобретать 20% природного газа (около 2 млрд кубометров в год), который будет поставляться по будущему газопроводу.

Газопровод EastMed должен обеспечить поставку энергоносителей из Восточного Средиземноморья через остров Крит в материковую Грецию, откуда газ предполагается поставлять по подводному трубопроводу "Посейдон" в Италию и по соединительному газопроводу между Грецией и Болгарией в другие европейские страны. Европейская комиссия назвала трубопровод EastMed проектом общего интереса и предоставила €34,5 млн для завершения технических исследований для проекта.

Ожидается, что строительство этого трубопровода длиной 2000 км займет около семи лет и будет стоить примерно $7 млрд. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно.

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