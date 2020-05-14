Би-би-си: система общественного транспорта Лондона получит господдержку в размере $2 млрд

ЛОНДОН, 14 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании выделит в качестве чрезвычайной помощи 1,6 млрд фунтов (1,95 млрд долларов) на поддержку системы общественного транспорта Лондона. Об этом сообщила в четверг телерадиовещательная корпорация Би-би-си .

По ее информации, средства будут выделены оператору транспортной системы столицы Великобритании Transport for London (TfL). Деньги должны помочь лондонскому общественному транспорту остаться на плаву, несмотря на сложную ситуацию, в которой он оказался из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

С 23 марта в Соединенном Королевстве действует карантин. 13 мая он был немного ослаблен, людям, которые не могут работать из дома, было разрешено вернуться на рабочие места. Однако правительство рекомендовало во избежание опасности инфицирования не пользоваться по возможности общественным транспортом.

В качестве условия предоставления средств, по информации Би-би-си, правительство потребовало, чтобы лондонское метро как можно быстрее возобновило работу в полном объеме. Из-за карантина десятки станций были закрыты, а интервал движения поездов был существенно увеличен.

В четверг на брифинге министр транспорта Грант Шэппс дал понять, что после предоставления государственной помощи стоимость проезда в общественном транспорте Лондона может возрасти.

По последней информации Минздрава Великобритании, число инфицированных новым коронавирусом в стране превысило 233 тыс., а количество летальных исходов достигло 33,6 тыс. За сутки умерли 428 заразившихся, отмечены 3,4 тыс. новых случаев инфицирования. Оба эти показателя неуклонно снижаются.