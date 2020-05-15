Эксперты: индустрия гостеприимства РФ будет восстанавливаться после пандемии более года

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российская индустрия гостеприимства, включая отели, рестораны и кейтеринг будет восстанавливаться после снятия ограничений из-за коронавируса больше года. Об этом говорится в исследовании экономического положения бизнеса в России в условиях ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и использования компаниями мер государственной поддержки, проведенном консалтинговой компанией EY.

Компании отрасли пострадали сильно, многие предприятия были вынуждены полностью прекратить деятельность на период ограничительных мер, отмечают авторы исследования.

"По оценкам респондентов, на восстановление отрасли потребуется больше года, а отдельные компании предполагают, что рынок не сможет вернуться к прежнему уровню", - отмечается в материалах EY.

Самым важным моментом в восстановлении отрасли бизнес считает скорейшее открытие предприятий, что позволит получать доход. Также предпринимателям индустрии гостеприимства потребуется содействие в восстановлении спроса на услуги через информирование населения о безопасности посещения объектов при соблюдении мер предосторожности. Кроме того, необходимы организация и проведение мероприятий, которые сформировали бы спрос на услуги сектора, а также стимулирование и координация процесса возобновления внутреннего и международного туризма, отмечается в исследовании.

Представители бизнеса также отмечают, что, несмотря на включение в перечень пострадавших отраслей, многие компании сектора не относятся к МСП и не могут получить поддержку от государства. При этом они сталкиваются с теми же проблемами, что и небольшие компании, и остро нуждаются в субсидиях на выплату заработной платы и помощи с арендными вопросами. Поэтому актуальным остается распространение мер поддержки для МСП, в том числе льгот по страховым взносам и субсидиям на выплату зарплат, на все предприятия отрасли, говорится в исследовании.

EY в апреле провела онлайн-опрос представителей 230 работающих в России компаний, представляющих малый и крупный бизнес. В выборку включены компании из более 20 индустрий, в том числе включенных правительством РФ в перечень наиболее пострадавших в условиях пандемии.