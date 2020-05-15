Аналитики сообщили о падении выручки некоторых грузоперевозчиков РФ более чем в два раза

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Выручка некоторых российских перевозчиков грузов на фоне пандемии коронавируса снизилась более чем в два раза, значительные трудности испытывают автомобильная отрасль и машиностроение. Об этом говорится в исследовании экономического положения бизнеса в России в условиях ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и использования компаниями мер государственной поддержки, проведенном компанией EY.

"Динамика отрасли грузоперевозок является производной от развития основных отраслей (производителей грузов), поэтому различается по видам грузов и типа перевозки. Более негативное влияние кризис оказал на международные перевозки, нежели на локальные, однако и среди внутренних грузоперевозчиков оказались компании, чья выручка упала более чем в два раза. Один из стабильных сегментов - контейнерные перевозки, к наиболее пострадавшим секторам относятся авиаперевозки", - отмечается в исследовании.

В тексте говорится, что крайне важна государственная поддержка развития транспортной отрасли в целом: продолжение развития Восточного полигона, строительство региональных распределительных центров, общее развитие инфраструктуры, поддержка РЖД (тарифами, финансированием).

Автомобили и кризис

Автомобильная отрасль также испытывает значительные трудности из-за ситуации с коронавирусом. Так, автодилеры пострадали в связи с закрытием автосалонов, операторы каршеринга - из-за остановки деятельности, автопроизводители и производители запчастей - из-за падения продаж машин и проблем с поставками комплектующих. "Все участники опроса из автоиндустрии оценивают ситуацию как крайне тяжелую, компании полностью остановили деятельность либо потеряли 50% выручки", - отмечается в исследовании.

Если работа автодилеров не будет полностью возобновлена в течение более чем двух месяцев, ситуация станет критической для производителей автомобилей и автокомпонентов, уточняют в EY.

По оценкам экспертов компании, в 2020 году падение продаж автомобилей может составить 30-50%, в 2021 году - ожидается стабилизация рынка. "Восстановление отрасли потребует длительного времени", - отмечается в документе. - Рост можно ожидать только в 2022 году, но только при отсутствии дополнительных макроэкономических вызовов".

Машиностроение в пандемию

По оценкам аналитиков EY, выручка предприятий машиностроения из-за пандемии снизилась преимущественно на 10-30%, а восстановиться этот сектор может в зависимости от специфики бизнеса в срок от полугода до года и более. Важной тактической мерой для отрасли станет льготное финансирование на формирование оборотного капитала, а с точки зрения стратегической поддержки наибольший эффект ожидается от крупных инфраструктурных проектов, поддержки строительной отрасли и автомобилестроения.

Как говорится в документе, большинство производителей промышленной продукции сможет продолжить деятельность при сохранении ограничений еще в течение месяца, при этом их выручка из-за снижения спроса снизилась на 10-50%.