"Ъ": Microsoft предлагает бесплатный доступ к некоторым сервисам для госучреждений РФ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft предложила предоставить бесплатный доступ минимум на полгода к ряду своих сервисов для государственных учреждений в России, а также организаций в сфере медицины и образования для борьбы с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на предложения корпорации, направленные в Минкомсвязь РФ.

По данным издания, среди предлагаемых продуктов присутствуют облачные сервисы для организации удаленной работы и совместного доступа, сервисы обеспечения кибербезопасности, прогнозной аналитики по ситуации с распространением коронавируса, а также решения для медицинских учреждений и интеллектуальные роботы.

Отмечается, что эти продукты могут предоставляться корпорацией бесплатно в течение полугодового периода для государственных и подведомственных учреждений РФ и на более продолжительный срок - для образовательных организаций. В Минкомсвязи изданию подтвердили получение предложений.

Как пояснили газете в компании, Microsoft активно сотрудничает с правительствами, общественными организациями и компаниями по всему миру, включая Россию, и принимает практические меры, чтобы помочь справиться с последствиями пандемии.