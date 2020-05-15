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Пандемия коронавируса нового типа

Приморье и Хэйлунцзян договорились о двукратном увеличении пропуска грузовиков на границе

В сутки через пункт пропуска "Пограничный" с 15 мая будут проезжать по 20 машин в каждую сторону

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Количество грузовых автомобилей, которые смогут пересекать границу между Приморьем и Китаем в пункте пропуска "Пограничный", вырастет в два раза, с 10 до 20 машин в день, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья. Сейчас на переходе скопилось свыше 200 грузовиков.

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Переход Пограничный - Суйфэньхэ на границе России и КНР временно сократил вдвое пропуск грузового транспорта. Такое решение власти Китая приняли после выявления коронавируса у одного из российских водителей.

"С 15 мая количество грузовых автомобилей, которые ежесуточно могут пересекать российско-китайскую границу через пункт пропуска "Пограничный", увеличено с 10 до 20 единиц в каждую сторону. Это стало возможным в результате продуктивного взаимодействия правительства Приморского края, территориального подразделения Росгранстроя и властей провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

По информации Уссурийской таможни, на пункте пропуска "Пограничный" в очереди 212 автомобилей, еще 187 грузовиков в очереди на въезд в КНР через пункт "Полтавка". По данным правительства, это произошло частично из-за снижения количества ежесуточно пропускаемых автомобилей, частично из-за нежелания водителей пересекать границу и возвращаться в тот же день. Как сообщал ТАСС председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов, с четверга перевозчики на "Пограничном" объявили забастовку и отказались пересекать границу в течение следующих трех дней.

Китайская сторона после выявления зараженного водителя закрыла на карантин гостиницу, в которой проживали российские водители, и уведомила российскую сторону, что в ближайшие два-три дня пропускная способность на китайской стороне уменьшится из-за сложившихся обстоятельств.

В России зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКитайПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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