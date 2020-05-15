Второй этап выхода из режима изоляции в Сахалинской области может сорваться из-за мусора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Запланированное на 18 мая открытие торговых центров и ресторанов на островах может сорваться из-за предприятий, которые не заключили договоры на вывоз мусора. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

В Сахалинской области, входящей в число регионов РФ с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зафиксирован 21 зараженный, еще 25 вылечились и выписаны из больницы. С 1 апреля на территории остовов действует режим самоизоляции. Первый этап выхода из режима начался 12 мая.

"Открытие торговых центров на Сахалине может сорваться из-за предприятий, не заключивших договор на вывоз мусора", - сообщили в пресс-службе.

По данным областных властей, второй этап выхода из режима подразумевает возобновление работы ресторанов, кафе и торгово-развлекательных комплексов. Однако с этих пор в регионе действует одно важное условие - регулярный вывоз мусора с площадки региональным оператором. Соответствующее требование в адрес предприятий и индивидуальных предпринимателей содержит указ губернатора области Валерия Лимаренко, который издан в связи с предписанием Роспотребнадзора о проведении санитарной очистки в условиях пандемии. Помимо этого, руководство объектов торговли, услуг и общественного питания обязано обеспечить клиентов и покупателей обеззараживающим средством, соблюсти масочно-перчаточный режим, дезинфекцию помещений, нанести разметки для дистанцирования посетителей и сотрудников.

В правительстве Сахалинской области ТАСС уточнили, что в регионе уже начали выписывать штрафы предприятиям за отсутствие договоров на вывоз мусора. На сегодня уже выявлено несколько десятков организаций, которые понесут административную ответственность.

Ранее областные власти ТАСС сообщали, что после майских праздников разрешение на работу в регионе получили отдельно стоящие объекты торговли и сервиса, спортивные секции и детские сады. Также было разрешено совершать прогулки с детьми на улице. Выпускники 11 классов вернулись за школьные парты.

Ситуация с коронавирусом

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305.