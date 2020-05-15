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Мосбиржа в I квартале 2020 года увеличила чистую прибыль почти в два раза

Она достигла 5,904 млрд рублей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль Московской биржи по итогам января - марта 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90,7% и достигла 5,904 млрд рублей, свидетельствуют результаты биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

По отношению к четвертому кварталу 2019 года чистая прибыль выросла на 2,7%.

Базовая прибыль на акцию в рублях выросла в годовом выражении на 91,1% - с 1,37 руб. в первом квартале 2019 года до 2,62 руб. за отчетный период. Чистый процентный доход торговой площадки за год увеличился на 2,1%, до 3,992 млрд руб., за счет роста клиентских остатков и реализованных доходов от переоценки инвестиционного портфеля.

При этом прочие операционные доходы снизились по отношению к первому кварталу 2019 года на 66,3%, до 85,8 млн руб., а операционные расходы Мосбиржи уменьшились на 1,6%, до 3,678 млрд руб., чему способствовала экономия на административно-хозяйственных расходах. Мосбиржа также обновила прогноз по росту операционных расходов на 2020 год с 6,5-9,5% до 6,0-8,5%.

"Начало года оказалось сложным для биржи: нам было необходимо обеспечить бесперебойную работу рынков в условиях очень высокой волатильности и резкого роста объемов торгов и, следовательно, нагрузок на наши системы - при том, что 90% специалистов компании были переведены на удаленную работу ввиду требований режима самоизоляции", - прокомментировал квартальные итоги председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.

Он также отметил, что биржа смогла сэкономить средства по статье текущих расходов в связи с переходом в онлайн формат маркетинговых мероприятий и практически полного отсутствия расходов на командировки. "Это позволило увеличить благотворительный бюджет компании и направить дополнительно 100 млн рублей организациям, реализующим программы помощи в условиях пандемии коронавируса", - добавил Денисов.

В финансовом плане первый квартал для Мосбиржи оказался успешным благодаря росту клиентской активности на большинстве рынков. Кроме того, согласно данным торговой площадки, общее количество физических лиц с брокерскими счетами на 15 мая 2020 года достигло 5 млн человек, число открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 2 млн.

Комиссионный доход Мосбиржи

Комиссионный доход биржи в первом квартале вырос на 29,3%, до 7,909 млрд руб. "Рекордный комиссионный доход в первом квартале был обусловлен прежде всего ростом доходов на рынке акций, срочном и валютном рынках на фоне высокой волатильности, а также вкладом расчетно-депозитарных услуг. В целом биржа показала лучший темп роста квартального показателя комиссионного дохода за четыре года, начиная с первого квартала 2016 года, и один из трех лучших темпов роста за всю историю компании на публичном рынке начиная с IPO", - прокомментировал финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.

Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 169,6%, до рекордного уровня 1,117 млрд руб. - за счет увеличения объемов биржевых торгов до максимальной за всю историю компании отметки. В годовом исчислении показатель увеличился на 176,2%.

На рынке облигаций комиссионные доходы по сравнению с первым кварталом прошлого года возросли на 21,9% и составили 655,1 млн руб. Объем торгов увеличился на 36,2%, в основном за счет роста показателя на вторичном рынке ОФЗ (облигаций федерального займа).

Валютный рынок продемонстрировал годовой рост комиссионного дохода в 22,8%, до 1,070 млрд руб., объемы торгов выросли на 6,7% из-за роста волатильности. Структура объемов торгов сместилась в сторону более доходного спот-сегмента, оборот которого увеличился на 44,2%, объемы сделок своп уменьшились на 4,1%.

Несмотря на рост объема торгов на денежном рынке на 20,3%, его комиссионные доходы снизились на 2,8%, до 1,722 млрд руб. Разнонаправленная динамика обусловлена сокращением сроков инструментов с более высокой стоимостью - репо с КСУ (клиринговый сертификат участия - прим. ТАСС) и уменьшением объемов открытых позиций.

Срочный рынок продемонстрировал рост как комиссионных доходов - на 67,7%, до 1,099 млрд руб., так и объема торгов - на 79,6% по сравнению со первым кварталом 2019 года.

"Рост в два раза объемов операций с валютными и фондовыми деривативами и в полтора раза - с товарными обусловил менее доходную структуру эффективной комиссии, но позволил достичь рекордного квартального показателя комиссионного дохода", - отметили на Мосбирже.

Доход от расчетно-депозитных услуг в первом квартале 2020 года возрос на 17,5%, до 1,393 млрд руб. Прочий комиссионный доход, основную часть которого составили информационные услуги, по сравнению с январем - мартом прошлого года увеличился на 25,1%, до 852,3 млн руб.

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