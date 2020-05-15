Чистый убыток "Роснефти" по МСФО в I квартале составил 156 млрд рублей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - марте 2020 года составил 156 млрд рублей против прибыли в размере 131 млрд рублей годом ранее. Об этом следует из материалов компании.

"В отчетном квартале отрицательная чистая прибыль составила 156 млрд рублей, что обусловлено в основном эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд рублей) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу)", - говорится в сообщении.

Выручка "Роснефти" за первый квартал 2020 года сократилась на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 1,765 трлн рублей - преимущественно в результате снижения мировых цен на нефть (-23,6%), что частично было скомпенсировано увеличением объемов реализации. Свободный денежный поток в январе - марте равнялся 219 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 309 млрд рублей против 548 млрд рублей в 2019 году, что вызвано существенным снижением мировых цен на нефть (-23,6%) и частично скомпенсировано снижением административных расходов.

Капитальные затраты "Роснефти" за отчетный период снизились на 15,9%, до 185 млрд рублей по отношению к четвертому кварталу 2019 года под влиянием сезонных факторов. Снижение по отношению к первому кварталу прошлого года на 13,6% обусловлено негативной макроэкономической конъюнктурой, продолжением оптимизации программы эксплуатационного бурения с целью повышения его эффективности, а также ограничениями в перемещении зарубежных и российских подрядчиков, отмечает компания.

Сумма финансового долга и торговых обязательств уменьшилась на 9 млрд долларов, или на 11%. Объем ликвидных финансовых активов и неиспользованных кредитных линий практически в полтора раза превысил краткосрочную часть финансового долга.