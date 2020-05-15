iHerb обжалует решение о блокировке мобильного приложения в Верховном суде

УЛЬЯНОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Решение об удалении мобильного приложения компании iHerb, зарегистрированной в США, будет оспорено в Верховном суде. Об этом сообщил в пятницу ТАСС гендиректор российского офиса iHerb Илья Микин.

Ранее Ульяновский областной суд постановил удалить из магазинов мобильных приложений в России приложение по распространению биологически активных добавок (БАД) iHerb. Судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре подтвердила решение Ульяновского областного суда удалить мобильное приложение iHerb и отказала в удовлетворении кассационной жалобы компании, зарегистрированной в США.

"Обжаловать решение будем, конечно. Мы намерены обращаться в Верховный суд", - сказал собеседник агентства.

Микин добавил, что считает решение суда чрезмерным. "В нашем магазине находится 30 тыс. магазинов и товаров, претензии были только к единицам товаров, которые мы тут же удалили при появлении претензий. Если какие-то товарные позиции могут не соответствовать по какой-то причине, магазин всегда их быстро заменяет, удаляет и устраняет нарушения. Блокировать весь магазин нам кажется беспрецедентной и чрезмерной мерой", - уточнил он.

По информации прокуратуры Ульяновской области, в приложении размещалась информация о поставках в РФ небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей, а также трав и объектов гомеопатии. Сама компания заявляет, что распространяемая через приложение информация не является запрещенной.

iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок.