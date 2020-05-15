{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

iHerb обжалует решение о блокировке мобильного приложения в Верховном суде

Гендиректор российского офиса iHerb Илья Микин считает решение суда чрезмерным

УЛЬЯНОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Решение об удалении мобильного приложения компании iHerb, зарегистрированной в США, будет оспорено в Верховном суде. Об этом сообщил в пятницу ТАСС гендиректор российского офиса iHerb Илья Микин.

Ранее Ульяновский областной суд постановил удалить из магазинов мобильных приложений в России приложение по распространению биологически активных добавок (БАД) iHerb. Судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре подтвердила решение Ульяновского областного суда удалить мобильное приложение iHerb и отказала в удовлетворении кассационной жалобы компании, зарегистрированной в США.

"Обжаловать решение будем, конечно. Мы намерены обращаться в Верховный суд", - сказал собеседник агентства.

Микин добавил, что считает решение суда чрезмерным. "В нашем магазине находится 30 тыс. магазинов и товаров, претензии были только к единицам товаров, которые мы тут же удалили при появлении претензий. Если какие-то товарные позиции могут не соответствовать по какой-то причине, магазин всегда их быстро заменяет, удаляет и устраняет нарушения. Блокировать весь магазин нам кажется беспрецедентной и чрезмерной мерой", - уточнил он.

По информации прокуратуры Ульяновской области, в приложении размещалась информация о поставках в РФ небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей, а также трав и объектов гомеопатии. Сама компания заявляет, что распространяемая через приложение информация не является запрещенной.

iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Снижение объемов продаж недвижимости в Новой Москве ожидается в 2020 году на уровне 15%
По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, учитывая, что в Новой Москве объем строительства и прогнозный объем продаж на текущий год - около 2 млн кв. м, то 200-250 тыс. кв. м снижения объема продаж - это некритично для девелоперов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС