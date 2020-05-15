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Лукашенко: у Белоруссии не будет проблем с продажей продуктов питания на мировых рынках

Главное - продать по хорошей цене, отметил глава республики

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что продажа белорусских продуктов питания на мировых рынках не будет проблемой, главное - продать по хорошей цене. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Витебскую область в пятницу.

"Мы всегда найдем в мире, куда продать продукты питания, - заявил Лукашенко. - Объемы молока, мяса надо наращивать. Но из молока и мяса надо делать такую конфетку, которую у вас будут рвать с руками и ногами", - приводит слова Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня". Президент отметил, что белорусским сельхозпроизводителям нужно искать "наилучшие ценовые условия на мировом рынке". "Главное - продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу", - сказал он.

Лукашенко, в частности, обратил внимание на посевы картофеля. "В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось и посеяли картофель. Нужно посеять побольше - это будет спасение. Если по технологии будете это обслуживать - получите хоть небольшую, но живую копейку. К вам приедут на поле и заберут", - сказал глава государства.

Он уверен, что картофель будет особенно востребован на рынках сопредельных государств. В первую очередь России и Украины.

Посещая сельхозорганизации, входящие в структуру ОАО "Молоко" - одного из крупнейших молочных предприятий Витебской области - глава государства подчеркнул, что господдержка и деньги будут выделяться прежде всего под перспективные проекты и направления и если будет виден хозяйский подход к делу. "Будет результат - будут деньги. Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают", - отметил он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко доложил, что по итогам работы за четыре месяца во всех категориях белорусских хозяйств отмечается рост производства, а за три месяца 2020 года прирост экспорта составил почти 10% к аналогичному уровню прошлого года.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссия
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