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"Ведомости": Ростех хочет поставить Red Wings до 60 самолетов SSJ-100

По данным издания, самолеты закладывались в расчете на сделки, которые не состоялись

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует поставить авиакомпании Red Wings до 60 самолетов Sukhoi SuperJet 100 в течение нескольких лет. Об этом в пятницу сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к Объединенной авиастроительной корпорации и сотрудника одной из компаний-заказчиков. ОАК входит в Ростех, контролирует и авиакомпанию Red Wings и непосредственного производителя SSJ-100 - "Региональные самолеты"

Как отметили в издании, воздушные судна закладывались в расчете на сделки, которые не состоялись.

"Когда заказы срывались или переносились, производитель не останавливал производство, чтобы не нарушать цепочки поставок комплектующих и не увольнять людей. Поэтому под новые заказы закладывались новые суда вместо того, чтобы поставлять уже готовые", - комментирует ситуацию один из собеседников "Ведомостей".

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, программа поставок была презентована президенту РФ Владимиру Путину 13 мая на совещании по поддержке авиапрома, в котором принимали участие гендиректор ОАК Юрий Слюсарь и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

За последние пять лет цена на SSJ-100 увеличилась примерно на $6 млн - с $27 млн до $33 млн. Исходя из этих цифр, стоимость невостребованных лайнеров ОАК составляет сейчас около $2 млрд, уточняют "Ведомости".

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