"Яндекс" остановил бесплатное тестирование на COVID-19 в рамках проекта "Помощь рядом"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Яндекс" чуть меньше чем за месяц с начала старта социального проекта "Помощь рядом" провел 20 тыс. бесплатных тестов на коронавирус нового типа и теперь остановил проведение бесплатных исследований. В дальнейшем компания планирует сфокусироваться на перевозке врачей, сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

"С 20 апреля "Яндекс" проводил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в Москве, выделив на первом этапе 10 тыс. бесплатных тестов. <...> Позже бесплатное тестирование было запущено также в Санкт-Петербурге и Иванове. На сегодняшний день "Яндекс" вместе с партнерами-лабораториями организовал уже более 20 тыс. бесплатных тестирований на дому", - сообщили в пресс-службе.

В "Яндексе" отмечают, что сейчас все больше лабораторий в России делают тесты на коронавирус, и сдать их проще, чем месяц назад. "В Москве, где тесты были особенно востребованы, с 15 мая начинается массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Поэтому "Яндекс" заканчивает этап проекта по развозу тестов и направит все ресурсы на организацию поездок врачей и социальных работников, которые все еще работают в режиме повышенной нагрузки", - добавили в компании.

На старте проекта "Яндекс" вложил в него 250 млн рублей, которые были направлены на переоборудование и регулярную дезинфекцию машин, отладку логистики, оплату поездок водителей на первом этапе работы в новых городах и оплату тестов на коронавирус. С 13 апреля, когда "Яндекс" объявил сбор пожертвований, граждане и организации перечислили в фонд проекта еще около 30 млн рублей.

Со старта проекта "Яндекс" помог медицинским работникам посетить более 80 тыс. пациентов на дому, подключив больницы в 24 городах России. На очереди медицинские учреждения еще в 63 городах, которые также обратились за помощью. Уже сейчас только на оплату поездок врачей из фонда проекта ежедневно тратится до 2 млн рублей.

В 10 городах "Яндекс" помогает с доставкой продуктовых наборов малоимущим, пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям и семьям с одним родителем. Более 20 тыс. семей уже получили продуктовые наборы в Ижевске, Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Кроме этого, в Санкт-Петербурге совместно с компанией "Лента" "Яндекс" также доставляет обеды врачам больниц, в которых лежат пациенты с коронавирусом, ежедневно компании развозят более 400 обедов.

Также "Яндекс" организует перевозки сотрудников некоммерческих организаций, которые опекают пожилых, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, людей с ослабленным иммунитетом. К проекту уже подключилась 21 НКО, в том числе Фонд профилактики рака, фонд поддержки хосписов "Вера", проект DonorSearch. "Яндекс" уже помог организовать около 15 тыс. поездок, в том числе около 5 тыс. поездок в медицинских работников в хосписы, 5,5 тыс. поездок доноров в донорские центры и около 2 тыс. поездок врачей и больных с онкологическими заболеваниями.