Правительство смягчило требования по льготными кредитам для экспортеров сельхозпродукции

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении конкурентоспособности, смогут продолжить пользоваться льготными кредитами в случае невыполнения обязательств по экспорту продукции за 2020 год. Соответствующее постановление подписано правительством РФ.

"Сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении конкурентоспособности, продолжат пользоваться льготными кредитами, даже если не смогут выполнить обязательства по экспорту продукции за 2020 год. Такое постановление утвердило правительство России", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Соглашение о повышении конкурентоспособности - один из инструментов в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт"). Соглашение дает возможность сельхозпредприятиям получать льготные кредиты на краткосрочные и инвестиционные цели в обмен на обязательства по наращиванию экспорта сельхозтоваров.