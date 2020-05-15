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Правительство смягчило требования по льготными кредитам для экспортеров сельхозпродукции

Сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении конкурентоспособности, продолжат пользоваться льготными кредитами, даже если не смогут выполнить обязательства по экспорту продукции за 2020 год

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении конкурентоспособности, смогут продолжить пользоваться льготными кредитами в случае невыполнения обязательств по экспорту продукции за 2020 год. Соответствующее постановление подписано правительством РФ.

"Сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении конкурентоспособности, продолжат пользоваться льготными кредитами, даже если не смогут выполнить обязательства по экспорту продукции за 2020 год. Такое постановление утвердило правительство России", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Соглашение о повышении конкурентоспособности - один из инструментов в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт"). Соглашение дает возможность сельхозпредприятиям получать льготные кредиты на краткосрочные и инвестиционные цели в обмен на обязательства по наращиванию экспорта сельхозтоваров.

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