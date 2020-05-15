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Крымчане с 18 мая смогут бесплатно перейти от федерального оператора связи к местному

Пользователи смогут сохранить свои тариф и номер

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Операторы мобильной связи в Крыму с понедельника, 18 мая, начнут бесплатно переводить крымских абонентов от федеральных операторов к местным с сохранением прежнего тарифа и номера телефона при помощи услуги MNP (mobile number portability). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Мининформа республики.

Многие жители Крыма пользуются сим-картами МТС с кодом 978, прикрепленными к Краснодарскому краю. Крупные российские мобильные операторы не работают на полуострове. Услуги связи в регионе предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". Ранее планировалось запустить MNP в марте, однако из-за пандемии нового коронавируса и введения ограничений на работу салонов связи начало предоставления услуги отложили.

"Операторы мобильной связи готовы к оказанию услуги MNP в опытно-коммерческой эксплуатации. Для получения данной услуги необходимо обратиться в салоны сотовой связи, неукоснительно выполняя рекомендации по индивидуальной защите органов дыхания с использованием защитной маски", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что благодаря MNP пользователи смогут бесплатно сохранить свой телефонный номер после перехода на услуги крымского оператора связи совершенно. В дальнейшем, после перехода на регионального оператора, процедура MNP будет работать в соответствии с порядком, предусмотренным для всей России: раз в 60 дней абонент сможет сменить оператора, заплатив 100 рублей.

На сайте также уточняется, что к предоставлению услуги MNP региональные операторы связи были готовы еще в марте.

В мире услуга MNP начали предоставлять еще в конце 1990-х годов. Первыми странами, внедрившими ее, были Нидерланды и Великобритания. В России услуга MNP появилась 1 декабря 2013 года. К базе данных перенесенных абонентских номеров подключены более 450 организаций: все действующие операторы сотовой связи (более 40), а также ряд операторов фиксированной связи, банков, контент-провайдеров, смс-агрегаторов.

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