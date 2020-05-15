"АвтоВАЗ" возобновит производство с 18 мая

САМАРА, 15 мая. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" возобновит производство автомобилей, временно приостановленное из-за низких продаж в период пандемии из-за угрозы распространения коронавируса, 18 мая. Об этом говорится в сообщении профсоюза предприятия, распространенном в пятницу.

"С 18 мая "АвтоВАЗ" возобновляет свою работу", - говорится в сообщении.

Производство автомобилей приостановлено с 29 апреля из-за низких объемов продаж. В апреле продажи снизились до 10 тыс. в месяц, что более чем в три раза меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом производственные затраты составляют порядка 2 млрд рублей в неделю.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.