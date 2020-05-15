Эксперт: Минску не стоит опираться на волатильный рынок при обсуждении с РФ цен на газ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Многолетнее сотрудничество России и Белоруссии показывает, что республика неизменно получает гораздо более выгодные условия, чем другие партнеры РФ. Поэтому Минску не стоит ориентироваться на сиюминутную конъюнктуру цен на газ, отличающуюся высокой волатильностью, заявил ТАСС директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что российский газ поставляется республике по более высоким ценам, чем в Евросоюз. В частности, Лукашенко возмутился тем, что Германия получает газ по $70 за 1 тыс. кубометров, а Белоруссия - по $127. Ранее президент Белоруссии неоднократно называл цену на российский газ несправедливой. В нынешних условиях, по его словам, цена для республики должна составлять $40-45 за 1 тыс. кубометров.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявлял, что переговоры с "Газпромом" по этому вопросу запланированы на май.

"Нет никакого смысла цепляться за сиюминутную конъюнктуру цен на газ. Многолетняя практика экономического взаимодействия России с нашим союзником неопровержимо доказывает, что Белоруссия неизменно получает гораздо более выгодные условия, чем другие партнеры России", - отметил Минченко.

Он напомнил, что цены на углеводороды подвержены высокой волатильности. Например, с 2005 по 2019 год стоимость российского газа, поставляемого в ФРГ, по данным Минченко, колебалась в диапазоне от $177 до $410 за 1 тыс. кубометров, а в среднем цена составила более $268. В этот же период цена на газ для Белоруссии колебалась от $47 до $264 за 1 тыс. кубометров, а средняя цена составила менее $141.

"За последние 15 лет в Республику Беларусь поставлено около 300 млрд кубометров российского газа. В результате за этот период бюджет РФ недополучил $24 млрд, а недополученные доходы "Газпрома" составили $14 млрд. Соответственно, $38 млрд выиграла экономика Белоруссии", - подсчитал Минченко.