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Ситуация с ценами на бензин в России

В "Роснефти" увидели признаки восстановления спроса на бензин в рознице в мае

В апреле спрос на топливо снизился на 30% из-за карантина

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Роснефть" оценила падение спроса на топливо на своих АЗС в России в апреле в 30% из-за карантина, но в мае ситуация начала улучшаться. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сказала вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка "Роснефти" Аврил Конрой.

"В апреле мы увидели падение наших объемов [розничных продаж топлива] примерно на 30% от уровня прошлого года. Конечно, это ожидаемо. Но по сравнению с другими странами мира это было не так плохо", - сказала она, отвечая на вопрос о ситуации с розничными продажами топлива компании в условиях пандемии.

"Но могу сказать, что в мае я уже вижу, что улучшение есть. Конечно, спрос пока не вернулся на уровень прошлого года. Но, думаю, падение в мае будет уже на уровне где-то 26%. Надеемся, что с каждым месяцем мы будем видеть улучшение этой динамики", - сказала она.

Теги
РоссияСитуация с ценами на бензин в России
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