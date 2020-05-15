Стабфонд ЕС утвердил программу поддержки по борьбе с пандемией в €240 млрд

БРЮССЕЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Совет управляющих Европейского стабилизационного механизма (ESM, стабфонд ЕС) утвердил в пятницу программу льготного кредитования государств Евросоюза для борьбы с пандемией в размере €240 млрд. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ESM. Ранее эту программу последовательно утвердили Еврокомиссия (16 апреля), саммит ЕС (23 апреля), Еврогруппа (8 мая), ее запуск намечен на 1 июня.

"Совет управляющих ESM утвердил сегодня создание Фонда кризисной поддержки по борьбе с пандемией, который будет доступен всеми странам-членам. Основные параметры и сроки действия этого механизма была согласованы Еврогруппой 8 мая 2020 года, - говорится в заявлении. - В течение следующих 2,5 лет ESM предоставит €240 млрд своим странам-членам для борьбы с пандемией".

Согласно решению Еврогруппы, средства для финансирования данной программы ESM привлечет в виде кредитов со сроками погашения до 10 лет. Предельный объем помощи, который каждая из стран ЕС может получить, не должен превышать 2% ее ВВП 2019 года. Эти средства должны использоваться на нужды финансирования систем здравоохранения и других непосредственных мер по борьбе с пандемией.

Этот пакет ESM в €240 млрд является ключевым из трех элементов большой программы ЕС по борьбе с вызванным пандемией коронавируса кризисом в €540 млрд, которая утверждена на саммите сообщества 23 апреля. Вторым ее элементом является программа Еврокомиссии SURE объемом 100 млрд евро для выплат целевых компенсаций работодателям, чтобы хотя бы часть из них воздержалась от увольнения своих сотрудников. Третий элемент - программа льготного кредитования на 200 млрд евро для поддержки малых и средних предприятий со стороны Европейского инвестиционного банка.

Согласно опубликованному 6 мая весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии, страны ЕС в 2020 году ждет рекордный спад в 7,7% ВВП.