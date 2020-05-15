Мантуров: Россия в июне выйдет на производство 11 млн масок в сутки

АРМАВИР, 15 мая. /ТАСС/. Россия решила проблему с обеспеченностью масками и в июне увеличит выпуск защитных масок с нынешних 9 млн в сутки до 11 млн в сутки, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В целом по стране мы проблему с обеспечением масками решили, сегодня я могу с уверенностью это заявить", - сказал он. Министр уточнил, что сейчас в РФ выпускается 9 млн масок в сутки, из них чуть меньше половины медицинские, остальное - гигиенические.

"Мы с июня добавим еще почти 2 млн масок собственного производства, то есть уже 11 млн", - сообщил он.

По данным ФНС, в аптеках РФ сейчас продается 1,6-1,7 млн масок в сутки. При этом РФ в мае продолжает выполнять контракты на поставку масок из Китая. "Поэтому мы до конца месяца доисполним, привезем, и китайские. Они, конечно, будут дороже, это объективно, потому что это подписывалось в марте - апреле", - пояснил он.

Министр сообщил, что остатки запасов масок по контрактам с Китаем сейчас составляют 57 млн штук.