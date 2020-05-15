{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Мантуров: Россия в июне выйдет на производство 11 млн масок в сутки

Глава Минпромторга уточнил, что в настоящее время в РФ выпускается 9 млн масок в сутки

АРМАВИР, 15 мая. /ТАСС/. Россия решила проблему с обеспеченностью масками и в июне увеличит выпуск защитных масок с нынешних 9 млн в сутки до 11 млн в сутки, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В целом по стране мы проблему с обеспечением масками решили, сегодня я могу с уверенностью это заявить", - сказал он. Министр уточнил, что сейчас в РФ выпускается 9 млн масок в сутки, из них чуть меньше половины медицинские, остальное - гигиенические.

"Мы с июня добавим еще почти 2 млн масок собственного производства, то есть уже 11 млн", - сообщил он.

По данным ФНС, в аптеках РФ сейчас продается 1,6-1,7 млн масок в сутки. При этом РФ в мае продолжает выполнять контракты на поставку масок из Китая. "Поэтому мы до конца месяца доисполним, привезем, и китайские. Они, конечно, будут дороже, это объективно, потому что это подписывалось в марте - апреле", - пояснил он.

Министр сообщил, что остатки запасов масок по контрактам с Китаем сейчас составляют 57 млн штук.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,14-0,41%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС