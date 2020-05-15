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Мантуров рассчитывает на выпуск 200 тыс. защитных костюмов

Такая цифра может быть достигнута за счет изготовления изделий из многоразовых тканей

АРМАВИР /Краснодарский край/, 15 мая. /ТАСС/. Объемы производства защитных костюмов в России будут увеличены до 200 тыс. за счет изготовления изделий из многоразовых тканей. Об этом в пятницу сообщил министр промышленного и торговли РФ Денис Мантуров журналистам после посещения Армавирского завода резиновых изделий.

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"За счет многоразовых тканей у нас есть еще небольшой ресурс, мы рассчитываем выйти в итоге на 200 с небольшим тысяч за счет именно многоразовых костюмов", - сказал он.

По словам министра, на сегодняшний день Россия вышла на максимальный объем производства тканей СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд), из которых изготавливаются медицинские маски и одноразовые защитные костюмы. "Мы сегодня вышли на максимальный объем производства СМС-тканей, тканых, точнее, материалов, для производства и масок и костюмов разного вида: и для инфекционистов, и для хирургов, в том числе хирургического белья и так далее - это порядка 100 тонн в сутки", - пояснил Мантуров.

При этом министр отметил, что со временем объем производства материалов СМС планируется увеличить. "Что касается самих костюмов: мы уже вышли на объемы чуть больше 150 тыс., если быть точным, то на вчерашний вечер - это 162 тыс. костюмов <…> Мы сегодня уже дошли до максимально возможного уровня производства СМС-материалов, и на прошлой неделе вместе с Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром Москвы - прим. ТАСС) посещали предприятие "Нетканика" в Москве, которое производит СМС-материалы. Мы договорились удвоить объемы, но на это потребуется, я уж не говорю ресурсы, самое главное - время: то есть нужно оборудование произвести, наладить. Поэтому для этого потребуется от 8 до 12 месяцев", - сказал он.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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