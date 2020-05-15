Калужский автозавод Volkswagen намерен сократить 250 сотрудников в связи с пандемией

КАЛУГА, 15 мая. /ТАСС/. Калужский завод Volkswagen начал увольнение сотрудников. В общей сложности планируется сократить 250 человек, сообщается на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ предприятия в соцсетях.

"В связи с мировой пандемией упал спрос на автомобили, который невозможно было предсказать еще год назад, руководством завода принято решение о сокращении численности штата. Понятно, что данная мера продиктована исключительно экономической необходимостью", - говорится в сообщении.

По данным профсоюзной организации, под сокращение попадут порядка 250 человек, занятых на производстве. Сотрудникам предприятия предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сделавшие это до вечера пятницы получат шесть окладов. Тем, кто напишет заявление в понедельник, 18 мая, выплатят уже пять окладов.

Кроме того, руководство автозавода приняло решение о том, что "работники, бравшие субсидию на приобретение автомобиля или недвижимости и согласившиеся расторгнуть трудовой договор за 6 окладов, денежные средства не возвращают". Также представитель профсоюза сообщил подписчикам группы о том, что до конца года автозавод будет функционировать в режиме четырехдневной рабочей недели. "Если не вводить четырехдневную рабочую неделю, то необходимо будет сократить еще полсмены как минимум", - говорится в сообщении.

Отмечается, что желающих "уйти за шесть окладов" оказалось даже больше, чем планировалось уволить изначально. В связи с чем на предприятии была создана специальная комиссия, которой предстоит решить, кому одобрить, а кому отказать в увольнении.

Российские предприятия Volkswagen c 30 марта по 10 апреля ушли в простой в связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов. Затем режим нерабочих дней был продлен до конца апреля. Всем сотрудникам сохранили заработную плату. Калужский завод возобновил работу с 27 апреля. Основная производственная площадка Volkswagen в России расположена в технопарке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211. На автомобильном заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тыс. автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Volkswagen в России в 2019 г. сократились на 2%, до 104,4 тыс. штук.