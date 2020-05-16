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WSJ: власти США могут обвинить Google в нарушении антимонопольного законодательства

Источники издания WSJ сообщают, что Минюст США может подать иск к Google уже этим летом

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции США и генпрокуроры ряда американских штатов в ближайшие несколько месяцев, вероятнее всего, предъявят обвинения компании Google в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания, Минюст США может подать иск к Google уже этим летом. Генпрокуроры ряда штатов во главе с Техасом, предположительно, сделают это осенью. Претензии Минюста США будут касаться рекламного бизнеса Google. Представители ведомства, в частности, полагают, что доминирующее положение поискового сервиса компании может предоставлять ей несправедливые преимущества на рынке. Генпрокуроры штатов считают, что Google имеет слишком большой контроль в сфере рекламы в интернете.

Как констатируется в публикации, министр юстиции США Уильям Барр в марте в интервью The Wall Street Journal подтвердил, что ведомство проводит проверки в отношении Google и летом может принять решение о том, будут ли ей предъявлены обвинения. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон заявил журналистам издания, что у Google были запрошены документы. По его словам, расследование будет завершено осенью. В материале приводится комментарий представителя Google. Она отметила, что компания в полной мере сотрудничает с властями.

По сведениям издания, пока нет окончательной ясности относительно того, будут ли генпрокуроры штатов и Минюст США подавать иски к Google по отдельности или совместно.

Прокуроры более 40 американских штатов в сентябре 2019 года начали антимонопольное расследование в отношении Google. Изначально оно должно было касаться рекламной политики компании, принадлежащей американской корпорации Alphabet, однако позднее стало известно о том, что прокуроры также намерены обратить внимание на механизмы поиска, используемые Google, и проекты, связанные с платформой Android, принадлежащей компании.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.

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США
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