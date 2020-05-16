"Известия": около миллиона субъектов МСП может закрыться в России до августа

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Около одного миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) может до августа 2020 года прекратить работу. Об этом в субботу сообщила газета " Известия " со ссылкой на прогнозы "Опоры России", Торгово-промышленной палаты (ТПП) и "Деловой России".

По данным агентства "Национальные кредитные рейтинги", в РФ существует 6 млн субъектов МСП, в том числе 2,5 млн юридических лиц и 3,5 млн ИП.

"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться 1 млн малых предприятий", - считает глава "Опоры России" Александр Калинин. Он напомнил, что именно в августе Федеральная налоговая служба публикует статистику по числу МСП.

По данным специалистов, в первую очередь под угрозой предприятия сферы услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также непродовольственного ретейла. Кроме того, число занятых в этих отраслях может сократиться примерно на 2-3 млн человек, что повлечет за собой быстрый рост самозанятых граждан, добавляют эксперты.

Глава ТПП Сергей Катырин в беседе с "Известиями" согласился с прогнозом "Опоры России", а также отметил, что развитие ситуации будет зависеть от мер правительства по поддержке предпринимательства, а также от того, смогут ли ими воспользоваться все нуждающиеся. В свою очередь член координационного совета "Деловой России" Андрей Романенко добавил, что "до конца года не менее 15% точек по продаже товаров и услуг, работавших в начале года, прекратят существование".

Экономист "БКС Премьер" Антон Покатович выразил мнение, что снижение числа субъектов МСП может достичь 1,3-1,8 млн, а сокращение рынка труда малого и среднего бизнеса составить порядка 15-25%.

Сопоставимая статистика

При этом глава "Опоры России" подчеркнул, что сопоставимой статистики по числу субъектов МСП, прекративших деятельность в условиях сложной экономической ситуации, не существует, так как их учет в прошлые экономические кризисы не вели.

В Минэкономразвития в беседе с "Известиями" допустили принятие дополнительных мер помощи бизнесу, в связи с чем, указали в министерстве, давать прогнозы по изменению числа субъектов МСП еще рано.