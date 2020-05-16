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Кабмин выделит из резервного фонда Минэкономразвития средства на субсидии банкам

Объем субсидий не уточняется

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделит средства из резервного фонда Минэкономразвития на субсидии банкам для возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным компаниям и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности после ситуации с коронавирусом. Такое решение, принятое на заседании 14 мая, опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - отмечается в сообщении. Объем субсидий не уточняется.

Ранее правительство РФ запустило программу по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших в связи с пандемией отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня в РФ это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая предложил запустить новую программу: кредит будет выдаваться в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев, ставка составит 2%, остальное субсидирует государство, которое также дает гарантию на 85% объема кредита, срок погашения - 1 апреля 2021 года.

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Россия
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