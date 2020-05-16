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В Белоруссии 16 мая ожидают первый железнодорожный состав саудовской нефти

Он прибудет в субботу на НПЗ "Нафтан"

МИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Первый железнодорожный состав нефти в 3,6 тыс. тонн, закупленной Белоруссией у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибудет в субботу на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Об этом сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"Cегодня днем из Клайпеды на Нафтан прибудет первый железнодорожный состав с саудовской нефтью. Это 60 цистерн, объем 3600 тонн", - сказал представитель концерна.

Ранее сообщалось, что Белоруссия купила партию нефти у Саудовской Аравии, которую из порта Клайпеды доставят по железной дороге в Белоруссию. Танкер с первой партией в 87 тыс. тонн прибыл 12 мая в порт Клайпеды и встал под разгрузку, после чего началась отправка нефти по железной дороге.

Поставка арабской нефти в Белоруссию произойдет, несмотря на восстановление поставок в страну сырья из России по нефтепроводу "Дружба". Белорусские власти договорились о поставках нефти с крупными российскими компаниями в конце марта после трехмесячного перерыва. В планах на май - покупка 1,13 млн тонн российской нефти. Кроме того, страна начала покупать танкерную нефть у других альтернативных поставщиков (из Норвегии, Азербайджана) через Литву и Украину.

Ранее Лукашенко на фоне нефтяного спора с Россией заявлял, что Белоруссия договаривается по поставкам нефти с США. 15 мая стало известно, что танкер с 80 тыс. тонн американской нефти отправится из США 17 мая, его прибытие в порт Клайпеды ожидается в начале июня.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияСаудовская Аравия
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