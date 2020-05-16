РЖД увеличили глубину продажи билетов на все поезда дальнего следования до 90 суток

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. РЖД вновь увеличили глубину продажи билетов с 45 суток до 90 суток на все поезда дальнего следования внутри России, это касается всего летнего периода 2020 года, говорится в сообщении холдинга.

Ранее РЖД снизили ее до 45 суток на фоне падения пассажиропотока на внутрироссийских маршрутах и большого количества возвратов билетов. Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

На фоне пандемии коронавируса РЖД были вынуждены сократить частоту курсирования поездов на внутрироссийских направлениях, более половины поездов дальнего следования отменили.